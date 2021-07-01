Эксперт объяснил, на каких дорогах можно увеличить скоростной порог

При выборе дорог для повышения скоростного порога нужно ориентироваться на информацию о конкретных участках. Единую скорость для всех дорог сделать невозможно. Об этом NEWS.ru рассказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин

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Сколько улиц, столько и особенностей в безопасности дорожного движения по части скорости. Надо смотреть, какая была аварийность на том или ином участке дороги. Если высокая аварийность и она была связана с превышением скорости, значит там нельзя скорость повышать. Если трасса оборудована и серьёзных ДТП не было за какой-то период времени, значит осталось только эту скорость узаконить, потому что и так все ездят с превышением, — подчеркнул он.

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Он отметил, что такие участки могут быть и в городе. В качестве примера эксперт привёл МКАД и Третье транспортное кольцо в Москве, где скорость выше, чем порог в черте города.

На какой-то дороге максимум 15 км/ч можно ехать, потому что больше — опасно, на каких-то участках дорог или на целых дорогах можно ехать и 150 км/ч, если дороги сделаны по соответствующим стандартам, сделана вся инфраструктура, качественное покрытие, нет пешеходных переходов, освещена дорога, есть разметка, — добавил он.

По его словам, выбирать дороги для увеличения скорости нужно не только после анализа аварий, но и методом экспериментов. Однако экспериментировать следует только на местах с низким количеством ДТП. Эксперт добавил, что подобные решения принимает не ГИБДД

ГИБДД ничего не решает, где что можно увеличивать. ГИБДД у нас увеличивает только артериальное давление у водителей. Это вправе делать только владельцы дорог или администрации районов, городов. ГАИ призвана лишь контролировать соблюдение водителями этого ограничения. ГАИ может лишь предложить, — считает Травин.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство рассматривает возможность увеличить скоростной порог на некоторых дорогах страны до 150 км/ч.