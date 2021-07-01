«Вези меня!»: жительница ХМАО попыталась избить таксиста

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) напала на таксиста, требуя отвезти ее в Югорск. В итоге водитель не выдержал оскорблений и ударов и вытолкнул неадекватную пассажирку из машины, пишет «Пятый канал».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, видеозапись инцидента была опубликована в Сети и, судя по таймкоду на кадрах, инцидент произошел еще 26 июня.

Женщина на видео попыталась перелезть на переднее сидение, отбирала руль у водителя, кричала на него матом, а потом начала бить таксиста по лицу.

«Вези меня в Югорск! Вези меня в Югорск, петух, вези! Разворачивайся, мразь. Отвезешь — и все, расходимся», - требовала пассажирка.

Водитель пытался решить конфликт мирно, но после того, как пассажирка начала вырывать у него руль, остановился и вытолкнул ее из салона авто.

Позднее женщина записала видообращение, в котором признала, что «была не права», и извинилась перед таксистом за свое поведение.