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«Вези меня!»: жительница ХМАО попыталась избить таксиста

Алиса Селезнёва
1 час назад
Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) напала на таксиста, требуя отвезти ее в Югорск. В итоге водитель не выдержал оскорблений и ударов и вытолкнул неадекватную пассажирку из машины, пишет «Пятый канал».
«Вези меня!»: жительница ХМАО попыталась избить таксиста
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, видеозапись инцидента была опубликована в Сети и, судя по таймкоду на кадрах, инцидент произошел еще 26 июня.
Женщина на видео попыталась перелезть на переднее сидение, отбирала руль у водителя, кричала на него матом, а потом начала бить таксиста по лицу.
«Вези меня в Югорск! Вези меня в Югорск, петух, вези! Разворачивайся, мразь. Отвезешь — и все, расходимся», - требовала пассажирка.
Водитель пытался решить конфликт мирно, но после того, как пассажирка начала вырывать у него руль, остановился и вытолкнул ее из салона авто.
Позднее женщина записала видообращение, в котором признала, что «была не права», и извинилась перед таксистом за свое поведение.
Ранее в Сети появилось видео, на котором девушка, сидящая на заднем сидении машины, кричит на водителя, бьет его и требует быстрее довезти до места, так как ее «ждут люди». Позднее героиня видео Яна Данькова объяснила свое поведение действиями водителя, который, по ее словам, грозился высадить ее посреди трассы.
Автоновости,
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