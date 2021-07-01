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В России могут разрешить езду со скоростью до 150 км/час

Анна Безрукова
1 час назад
Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что будет рассмотрен вопрос об увеличении максимально допустимой скорости до 150 км в час на ряде дорог.
В России могут разрешить езду со скоростью до 150 км/час
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом подчеркивается, что речь идет не обо всех автотрассах страны. По словам главы Госавтоинспекции, скорость до 150 км в час, возможно, разрешат увеличивать только там, где это не будет представлять опасности, передает ТАСС.
По мнению Черникова, многие водители смогут с большим удобством ездить по некоторым участкам дорог.
"Я думаю, что автолюбители будут рады, что они смогут с комфортом проехать участок дороги на скорости, которая обеспечит безопасность, и она будет не минимизирована до какого-то очень мелкого предела", - отметил он.
Также он рассказал, что в ближайшем будущем Госавтоинспекция примет участие в вынесении заключения по проектам организации дорожного движения и комплексных схем. Ведомство получит право давать указания, касающиеся размещения знаков, дорожных камер и разметок.
Черников также пояснил, что информационная система, благодаря которой из всего потока машин на дороге можно будет определять злостного нарушителя правил, может появиться в ГИБДД.
"Нами разрабатывается новая информационная система, в которую будут встроены умные камеры, умеющие считывать весь поток машин для минимизации контакта между водителем и инспектором. Работа над этой системой ведется. До окончания года, когда такой инструмент будет создан, мы сможем устанавливать не только массовых нарушителей правил, но и тех, кто пребывает в розыске", - уточнил он.
Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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