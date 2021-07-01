В России могут разрешить езду со скоростью до 150 км/час

"Я думаю, что автолюбители будут рады, что они смогут с комфортом проехать участок дороги на скорости, которая обеспечит безопасность, и она будет не минимизирована до какого-то очень мелкого предела", - отметил он.
"Нами разрабатывается новая информационная система, в которую будут встроены умные камеры, умеющие считывать весь поток машин для минимизации контакта между водителем и инспектором. Работа над этой системой ведется. До окончания года, когда такой инструмент будет создан, мы сможем устанавливать не только массовых нарушителей правил, но и тех, кто пребывает в розыске", - уточнил он.