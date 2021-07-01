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Автопроизводители с июля поднимают цены в России

Алиса Селезнёва
54 минуты назад
Автоконцерны, включая российский «АвтоВАЗ», предупредили дилеров о росте цен на новые машины с июля. Об этом пишут «Известия».
Автопроизводители с июля поднимают цены в России
Фото: ТАССТАСС
По данным дилеров, «АвтоВАЗ» повысит цены на весь модельный ряд на 2-4%, то есть на 12 000–30 000 руб. Стоимость автомобилей Granta и Vesta вырастет в среднем на 2,3%, а вот цена на пятидверную Niva Legend подскочит сразу на 4,25%.
Также участники рынка отметили, что о повышении цен предупредили и иностранные автопроизводители. Так, с 1 июля на 2,3 - 4% поднимутся цены на весь модельный ряд Skoda, кроме модели Superb. На 2–3% подорожают и автомобили Volkswagen. А коммерческие автомобили Ford вырастут в цене на 37 000–69 000 руб.
Эксперты связывают такой рост как с увеличением цен на металл, так и с инфляцией, дефицитом новых автомобилей и недостатком комплектующих.
«При этом ряд брендов цены в 2021 году не повышали. К ним относятся Aston Martin, Ferrari и Maserati», – сказал директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.
По его оценке, дефицит автомобилей в ближайшие 2–3 квартала сохранится, поэтому спрос будет превышать предложение, даже несмотря на постепенный рост цен.
В 2021 году немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем. В последнее время автомобильным гигантам приходится конкурировать с производителями электроники, которые скупают чипы. «АвтоВАЗ» также останавливал выпуск Lada Xray, Largus и Granta на два дня - 2 и 3 июня - из-за дефицита компонентов на мировом рынке.
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