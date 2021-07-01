Автопроизводители с июля поднимают цены в России

По данным дилеров, «АвтоВАЗ» повысит цены на весь модельный ряд на 2-4%, то есть на 12 000–30 000 руб. Стоимость автомобилей Granta и Vesta вырастет в среднем на 2,3%, а вот цена на пятидверную Niva Legend подскочит сразу на 4,25%.