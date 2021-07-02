Правила езды на автомобиле во дворе

Автомобилисты в первую очередь забывают правила передвижения во дворах и жилых зонах. Многие надеются на то, что можно действовать по простому принципу – ползи с небольшой скоростью и уступай всем, кто не на автомобиле. Однако, подобным правилом во время движения во дворе ограничиваться точно не стоит. Рассмотрим самые распространённые вопросы, которые связаны с такой ситуацией.

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Пешеход всегда прав? В пункте 17.1 ПДД указано, что на территории жилой зоны пешеходы имеют приоритет перед транспортными средствами. Это говорит о том, что им позволено передвигаться по тротуарам и по проезжей части. Казалось бы, что пешеходы находятся под полной защитой в данном случае, но в правилах оставили определённые замечания. Они указывают на то, что пешеход не должен создавать помехи транспортному средству. В противном случае он понесёт за это ответственность.

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Велосипедист – тоже пешеход? Итак, если приоритет при движении во дворе у пешеходов, то как быть с велосипедистами и другими гражданами, которые передвигаются на самокатах и моноколёсах? Ответ очевидный – велосипед это транспортное средство, поэтому никакого приоритета у его владельца нет. Но как только он слезет с велосипеда, автоматически попадёт в категорию пешеходов. В результате на него будут распространяться не только привилегии или права, но и обязанности пешеходов.

Можно ли срезать через двор? Водители такси и маршруток очень часто поступают таким образом, чтобы объезжать пробки на дороге. На самом деле пункт 17.2 ПДД запрещает сквозное движение в жилой зоне. При выезде со двора не всегда установлены дорожные знаки, действующие на основной проезжей части. Из-за этого появляется риск выехать на дорогу, где организовано одностороннее движение. Такой пункт добавлен в правила ещё и потому, что нужно обеспечить безопасность для пешеходов во дворе.

Скорость в жилой зоне. При движении по городу нужно придерживаться скорости не более 60 километров в час. Как только автомобилист заезжает в жилую зону, ограничение скорости будет составлять 20 километров в час. Такой показатель является безопасным для пешеходов, у которых предусмотрен приоритет в данной зоне. Кроме того, водитель при скорости не более 20 км/час может удерживать дорожную ситуацию под полным контролем.

Как разойтись во дворе? Данная ситуация вполне стандартная – автомобиль передвигается по придомовой территории, а навстречу едет ещё один транспорт. Не всегда можно решить мирно, кто проедет первым, если пространства для разъезда не так много. Если поблизости есть препятствие или припаркован автомобиль, всё усложняется ещё больше. В таком случае нужно обратить внимание на пункт 11.7, где описаны правила встречного разъезда. Если встречный разъезд затрудняется, водитель, на стороне которого есть препятствие, должен уступить дорогу.

Можно ли ставить на бордюре. Первым делом нужно обратиться к правилам и вспомнить определение бордюра. Это конструктивно выделенный элемент дороги. Главным его предназначением является ограничение движения транспортных средств. С одной стороны от бордюра располагается проезжая часть, а с другой газон или тротуар. Когда автомобилист проезжает через бордюр, он попадает на тротуары, предназначенные для пешеходов, или газон. А значит в таком случае можно получить штраф за парковку транспортного средства в неположенном месте. Напомним, что он составляет 1000 руб. для регионов и 3000 руб. для Москвы и Санкт-Петербурга. Если оставить автомобиль на газоне, штраф будет более крупный. В Москве за такое можно получить 5000 для физических лиц, 30 000 для должностных лиц и 300 000 для юридических лиц.

Как ставить автомобиль во дворе? Оставлять транспортное средство можно у края дороги, если поблизости нет дорожного знака, который запрещает остановку или стоянку. Есть ещё несколько полезных правил. Но в первую очередь нужно следить за пешеходами, чтобы не создать дорожно-транспортное происшествие.