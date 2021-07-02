Hyundai объявил стоимость новой Creta для России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил стоимость кроссовера Creta нового поколения. Российским покупателям будут доступны пять модификаций по цене от 1 199 000 рублей за базовую версию Prime с передним приводом и механической коробкой передач до 1 900 000 рублей за топовую Prestige с двухлитровым мотором мощностью 149 лошадиных сил. Официальный старт продаж намечен на 26 июля.

Фото: Hyundai Hyundai

Прайс-лист на новое поколение бестселлера отечественного рынка среди кроссоверов выглядит так: - Prime 1.6 МКП 2WD — от 1 199 000 рублей - Prime 1.6 АКП 2 WD — от 1 264 000 рублей - Classic 1.6 МКП 2WD — от 1 270 000 рублей - Classic 1.6 МКП 4WD – от 1 350 000 рублей - Family 1.6 АКП 2WD — от 1 410 000 рублей - Family 1.6 АКП 4WD — от 1 490 000 рублей - Lifestyle 1.6 МКП 2WD — от 1 450 000 рублей - Lifestyle 2.0 АКП 4WD — от 1 655 000 рублей - Prestige 2.0 АКП 4WD– от 1 900 000 рублей

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Помимо этого будет доступна еще одна специальная версия Smart, ценник на которую пока держат в секрете. Кроссовер в таком исполнении будет доступен только с двухлитровым мотором в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом, поэтому есть все основания полагать, что стоимость будет или на уровне топовой версии, или еще выше.

Стоимость базовой комплектации Prime оказалась почти такой же, как ценник на стандартную «Крету» первого поколения — она в версии Standart с 1,6-литровым мотором, «механикой» и передним приводом стоила от 1 127 000 рублей, то есть всего на 72 тысячи рублей дешевле.

В списке стандартного оснащения кондиционер, мультируль, фронтальные подушки безопасности, боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом. Также помимо стандартных ассистентов уже с версии Prime кроссоверы будут оснащены системой помощи при старте в гору и при спуске с горы, а также система оповещения об экстренном торможении водителей сзади.

В версии Classic к списку оснащения добавится электропривод боковых зеркал, система трехступенчатого подогрева передних кресел и дополнительный USB-разъем для задних пассажиров. Также, начиная с этой версии, кроссовер можно оснастить пакетом «зимних» опций, который включает в себя подогрев руля, лобового стекла и форсунок. С набором Light добавятся еще светодиодные фары (у обычного кроссовера они галогеновые, светодиодные только дневные ходовые огни) со статичной подсветкой поворотов, датчик света и передние противотуманные фары.

В комплектации Lifestyle улучшена безопасность за счет добавления боковых подушек водителя и переднего пассажира, а также шторок. Фары уже по умолчанию будут светодиодные. Заодно кроссовер будет оснащен датчиками света и дождя, круиз-контролем и системой выбора режимов движения (доступна только для автомобилей с автоматом).

Топовая версия Creta отличается решеткой радиатора с хромированными элементами, серебристой накладкой на переднем бампере и светодиодными задними фонарями. Также вседорожник оснащается панорамной крышей, круговым обзором, мониторингом слепых зон и передними датчиками парковки. В эту комплектацию включены все системы из пакета Winter.

Новая «Крета» стала на 30 миллиметров длиннее, и большая часть пришлась на увеличение колесной базы. Уже с базовой комплектации доступна медиасистема с 8-дюймовым экраном, более дорогие версии автомобиля уже комплектуются 10,25-дюймовым дисплеем. Также кроссовер второе поколения можно оснастить панорамной стеклянной крышей, которой не было на модели первого поколения.