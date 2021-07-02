"Будет большая неразбериха": Эксперт об отмене обязательного техосмотра

"С одной стороны, у автомобилистов будет меньше забот, а с другой - техосмотр автомобилей в России - нужная процедура. Парк автомобилей в стране в целом старый (накануне сообщалось, что 26 процентов легковых машин попали под экологические ограничения), поэтому полностью процедуру техосмотра отменять нельзя.
У многих людей срок действия диагностических карт (ДК) продлен до октября. Но что будет дальше? Сейчас будет решаться очень серьезный вопрос с ратификацией станций технического обслуживания (СТО), которые будут иметь право проводить техосмотр. Уже существует огромный теневой бизнес по продаже этих диагностических карт, как это будет дальше - тоже большой вопрос. Решение об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО, с одной стороны, снимает часть проблем, но при этом может возникнуть другой набор проблем.
Сейчас параллельно ввели большие ограничения по дополнительному оснащению автомобилей, так называемому тюнингу. Многие люди, например, устанавливали на свои внедорожники "кенгурины", бамперы и тому подобное. Им говорили, что с этим никаких проблем не будет, теперь они их коснулись. То же самое с экологическим классом автомобилей. Тоже говорили, что всё это только формальность, но теперь эти проблемы коснулись автовладельцев.
Такое ощущение, что законодатели очень хотят, чтобы автомобильный парк в стране начал активнее обновляться. Но по факту пока ни социальная, ни экономическая реальность не дает людям возможности быстро пойти и заменить свои машины. У нас в стране парк легковых машин составляет 45 миллионов единиц, из них 26 процентов с неопределенным экологическим классом. Это очень много. Эта проблема будет решаться не менее десятилетия.
Тут возникает такая сентенция, что «жесткость российских законов умеряется необязательностью их исполнения». Отсюда я делаю вывод, что с этими диагностическими картами в ближайшее время будет твориться большая неразбериха, мягко скажем. Хорошо, если методом электронного контроля в конечном счете все это смогут "обелить". Но такое ощущение, что будет и серая зона обширная, будет и черный рынок диагностических карт, в том числе "левых". Это с одной стороны. С другой - страховщикам, конечно, стало несколько проще. Людям также упростили возобновление ОСАГО. Но как бы это ни привело к появлению черного рынка этих полисов ОСАГО, появлению страховых компаний-однодневок. Все как всегда", - заявил эксперт.