Курьеров-велосипедистов обяжут изучать ПДД

Александр Быков Начальник столичного управления ГИБДД выступил с инициативой об обязательном экзамене на знание правил дорожного движения для курьеров на велосипедах. По словам Быкова, велокурьеры часто нарушают правила дорожного движения и попадают в ДТП. Поэтому необходимо законодательно закрепить нормы, которые обяжут курьерские организации проводить экзамены на знание курьерами ПДД. Но готовы ли они держать экзамен по правилам дорожного движения? Комментирует сооснователь сервиса по быстрой курьерской доставке еды и других товаров Broniboy Иван Труфанов:

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— Мы скорее за, чем против. Мы курьеров и сейчас стараемся обучать правилам езды на велосипеде. Это полезно, потому что у нас в России такой культуры особо развитой нет, не все понимают, как давать знаки на велосипеде, что ты собираешься перестроиться и так далее. Это важно, и для безопасности велосипедиста в городе это критично, если такую инициативу введут, это очень правильно и напрашивалось давно.

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— Сложно ли такое организовать?

— Мы у себя справляемся однодневными курсами, это, по сути, часовая лекция о том, как себя вести на дороге. В целом там нет ничего непостижимого, все сводится к тому, что ты ведешь себя как машина, смотришь на знаки, соблюдаешь их. Это довольно простые вещи, которые в состоянии любой человек без существенных проблем осознать. В любом случае это полезно».

Сдавать экзамены на знание ПДД полезно не только велосипедистам, но и курьерам на самокатах. Курьеры действительно часто становятся проблемой для остальных участников дорожного движения, отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов

Петр Шкуматов координатор движения «Синие ведерки» «Большинство курьеров ПДД не знают. Это люди, которые ни разу не сидели за рулем автомобиля. Вообще, среди велокурьеров, самокатокурьеров людей, которые в принципе умеют управлять автомобилем, меньшинство. В целом идея обучить их ПДД здравая. По-хорошему, нужно переходить к какой-то системе сертифицирования профессиональных велосипедистов, которые используют велосипед не для прогулок, а для зарабатывания денег. Если человек работает курьером, можно было бы такие группы велосипедистов убедительно попросить изучить ПДД. Их поведение на дороге очень часто является причиной возникновения аварийных ситуаций. Найти консенсус с агрегаторами — «Яндекс.Еда», Delivery Club, чтобы заказы выдавались только тем велокурьерам, которые успешно прошли обучение ПДД».