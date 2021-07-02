ОСАГО без техосмотра: что изменится для автомобилистов

"Пока это никак не отразится на ценах, потому что это два совершенно разных продукта, один обязательный ОСАГО, второй по-прежнему обязательный техосмотр, и люди, которые не прошли техосмотр с марта 2022 года, будут платить 2000 руб. штраф плюс регресс в случае аварии, это два друг от друга независимых продукта", — объяснил он, добавив, что РСА выступает за смягчением требований техосмотра к физическим лицам и ужесточение в отношении юридических лиц.