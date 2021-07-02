ОСАГО без техосмотра: что изменится для автомобилистов

15 июня он получил одобрение в Госдуме в третьем, окончательном чтении. Поправки также согласовали с Минтрансом
, Минфином
, ЦБ
, МВД
и были поддержаны правительством. Тогда председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что ГИБДД, автостраховщики и Банк России с инициативой согласились, поскольку вокруг обязательного техосмотра сформировался некий незаконный бизнес - недобросовестные посредники предлагали водителям купить диагностическую карту без проверки авто. Он также отметил, что еще одной проблемой, подтолкнувшей к принятию закона, был недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям законодательства.