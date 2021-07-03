Водителей научили. как продлить срок службы шин

Шины не просто дорогой аксессуар, но и важнейший элемент безопасности. От того, насколько эффективно они взаимодействуют с дорогой, зависит очень многое. Однако если шины изношены , то качество перемещения в пространстве сразу резко падает, делая его некомфортным и опасным. Поскольку новый комплект даже бюджетных шин стоит дорого, то возникает вопрос: можно ли без ущерба для безопасности продлить срок их службы. Как это сделать, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев

Фото: © РИА Новости. Игорь Зарембо © РИА Новости. Игорь Зарембо

Прежде всего, водитель должен использовать правильный стиль вождения, избегая резких нажатий на педаль газа и тормоза, а также не пытаясь входить в повороты на завышенной скорости.

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"Это приводит к скольжению передних колес, в результате чего у них возникает активный износ внешних боковин. И если вы на регулярной основе пытаетесь слишком оптимистично преодолевать повороты, то очень быстро при вполне рабочем протекторе боковина ваших шин придёт в плачевное состояние", — уточняет эксперт.

Кстати, у переднеприводных автомобилей активно изнашиваются передние колеса. А задние даже при активном вождении остаются в хорошем состоянии. Если же у вас заднеприводный автомобиль, особенно c мощным двигателем, то при грубой работе с газом вы можете столкнуться еще и с активным износом внутренних боковин задних колес.

По словам Васильева, это опасно тем, что такой износ незаметен и может негативно сказаться не столько на разгоне, сколько на устойчивости автомобиля при движении, например, в том же повороте.

Так что разумно используйте руль и газ, не пытаясь превышать возможности резины про сцеплению с поверхностью.

"Также не следует двигаться слишком активно по неровным поверхностям — это приводит к разрыву нитей корда и появлению так называемых "грыж". Эксплуатировать такую шину уже нельзя", — говорит специалист.

Кроме того, желательно контролировать давление в шинах. Оно должно точно соответствовать указанным параметрам. Если давление в шинах больше нормы, начинает активно изнашиваться центральная часть протектора, если меньше, то внешние стороны. При этом еще может пострадать силовой каркас шины, а такие неисправности уже "не лечатся".

Также не стоит забывать о том, что геометрия подвески, а, если точнее, ее развал и схождение, должны соответствовать данным автопроизводителя. Это касается не только передних, но и задних колес. Если углы не соответствуют норме, то шины сотрутся очень быстро, да и автомобиль будет управляться плохо, а значит и небезопасно.

Если у вашего автомобиля присутствует полноценная запаска, то эксперт рекомендует с определённой периодичностью осуществлять ротацию шин на автомобиле таким образом, чтобы каждое колесо, с учетом запасного, определенное время работало на новой позиции.

Таким образом, можно уменьшить общий износ шин в среднем на 20 процентов.