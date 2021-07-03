В ГИБДД призвали ограничить возраст водителей электросамокатов

«Хотелось бы в большей степени обратиться к родителям, чтобы они смотрели на мощность самоката, который они покупают. Возрастной порог — не младше 7 лет. Специальные средства защиты также должны быть», — заявил он в интервью «России-1».
Кроме того Черников отметил, что законодательное регулирование самокатов, безусловно, важно. Он уверен, что водители транспортных средств должны уделять особое внимание скорости. Например, в Европе, по словам Черникова, разрешенная максимальная скорость — 20 километров в час.
За последние несколько месяцев в России участились аварии с участием электросамокатов. В связи с этим министерство транспорта РФпредложило запретить использование указанного вида транспорта тяжелее 35 кг на тротуарах. В Санкт-Петербурге запретят использовать самокаты в историческом центре города и ограничат их скорость до 10 километров в час. А в Мосгордуме планируют обозначить правила для кикшерингов и тех, кто арендует самокаты, сообщает телеканал 360.