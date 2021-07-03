В ГИБДД призвали ограничить возраст водителей электросамокатов

Кроме того Черников отметил, что законодательное регулирование самокатов, безусловно, важно. Он уверен, что водители транспортных средств должны уделять особое внимание скорости. Например, в Европе, по словам Черникова, разрешенная максимальная скорость — 20 километров в час.