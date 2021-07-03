МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси

В МВД подчеркнули, что в первую очередь, возможность проведения указанных автоматизированных проверок будет направлена не на наказание, а на предупреждение, профилактику правонарушений. Кроме того, данные меры направлены на недопущение к управлению автомобилями водителей, лишенных или не имеющих на это права.