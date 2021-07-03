Короткобазный Jeep Wrangler перестанут продавать в Европе

Американский внедорожник Jeep Wrangler со следующего года будет доступен на европейском рынке исключительно в длиннобазной версии с четырьмя дверями — и только в исполнении 4xe с гибридной силовой установкой. Причина, как сообщает
издание Automotive News Europe, заключается в экологических нормах: чтобы не платить огромные штрафы за превышение уровня выбросов углекислого года, производитель оставит в Европе только гибридную версию, а поскольку она существует только в длиннобазном исполнении, двухдверный Wrangler поставляться на европейский рынок больше не будет — за исключением Великобритании. В короткобазный внедорожник оборудование для гибридной силовой установки 4xe просто не помещается.