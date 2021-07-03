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Короткобазный Jeep Wrangler перестанут продавать в Европе

Motor.ru
2 часа назад
С будущего года легендарный американский внедорожник Jeep Wrangler останется в Европе в одной-единственной версии: это подзаряжаемый гибрид 4xe, который существует только в четырёхдверной модификации в силу конструктивных особенностей. Остальные не удовлетворяют жёстким европейским нормам содержания углекислого газа в выхлопе, поэтому для короткобазного автомобиля Старый Свет будет закрыт. Гибридный Wrangler 4xe с 380-сильной установкой проезжает на электричестве 50 километров и заряжается от розетки за три часа.
Короткобазный Jeep Wrangler перестанут продавать в Европе
Фото: Jeep Wrangler © StellantisJeep Wrangler © Stellantis
Американский внедорожник Jeep Wrangler со следующего года будет доступен на европейском рынке исключительно в длиннобазной версии с четырьмя дверями — и только в исполнении 4xe с гибридной силовой установкой. Причина, как сообщает издание Automotive News Europe, заключается в экологических нормах: чтобы не платить огромные штрафы за превышение уровня выбросов углекислого года, производитель оставит в Европе только гибридную версию, а поскольку она существует только в длиннобазном исполнении, двухдверный Wrangler поставляться на европейский рынок больше не будет — за исключением Великобритании. В короткобазный внедорожник оборудование для гибридной силовой установки 4xe просто не помещается.
За первые пять месяцев текущего года Jeep продал в Европе немногим более 2600 экземпляров американского внедорожника, а двухдверную модификацию Wrangler выбрали примерно 30 процентов покупателей. Можно с уверенностью предположить, что версия Rubicon 392 с двигателем V8 имеет практически нулевые шансы попасть в Старый Свет — как и подзаряжаемый гибрид 4xe, «заряженная» модификация существует исключительно с четырьмя дверями, но с учётом всех налогов и сборов её импорт просто не будет иметь экономического смысла.
Автоновости,Jeep Wrangler,Jeep,
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