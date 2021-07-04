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Конец эпохи: GM прекращает выпуск пассажирских автомобилей с CD-плеерами

Car.ru
1 час назад
Американский авторынок считают одним из самых консервативных. Однако в Соединённых Штатах поняли, что CD-плееры с компакт-дисками уже ушли в прошлое.
Конец эпохи: GM прекращает выпуск автомобилей с CD-плеерами
Фото: Car.ruCar.ru
Специалисты RIAA заявили, что за последнее двадцатилетие продажи компакт-дисков снизились на 97,2%. По всей видимости, в 2021 году зафиксируют самый низкий уровень реализаций, начиная с 86-го года.
На мировом рынке большинство производителей уже давно перестали использовать CD-плееры. Но General Motors продолжала выпуск некоторых моделей авто с этими устройствами. Однако недавно стало известно, что GM хочет прекратить оснащение своих машин CD-плеерами с компакт-дисками.
Согласно информации GM Authority, в фургонах GMC Savana и Chevy Express такая опция не будет доступна уже с будущего года. Её стоимость составляла 150 долл. В Соединенных Штатах такие «легковушки» GM были последними, способными читать CD.
При этом для моделей Chevy Low Car Forward и Chevy Silverado Medium Duty, которые на американском авторынке считаются грузовыми авто, CD-плеейры пока ещё будут доступны.
Автоновости,GMC Savana,General Motors,
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