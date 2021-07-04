Конец эпохи: GM прекращает выпуск автомобилей с CD-плеерами

Американский авторынок считают одним из самых консервативных. Однако в Соединённых Штатах поняли, что CD-плееры с компакт-дисками уже ушли в прошлое.

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Специалисты RIAA заявили, что за последнее двадцатилетие продажи компакт-дисков снизились на 97,2%. По всей видимости, в 2021 году зафиксируют самый низкий уровень реализаций, начиная с 86-го года.

На мировом рынке большинство производителей уже давно перестали использовать CD-плееры. Но General Motors продолжала выпуск некоторых моделей авто с этими устройствами. Однако недавно стало известно, что GM хочет прекратить оснащение своих машин CD-плеерами с компакт-дисками.

Согласно информации GM Authority, в фургонах GMC Savana и Chevy Express такая опция не будет доступна уже с будущего года. Её стоимость составляла 150 долл. В Соединенных Штатах такие «легковушки» GM были последними, способными читать CD.