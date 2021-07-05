Базовые Октавии стали доступны с «механикой»

Россиийский офис компании Skoda
опубликовал цены на самую доступную модификацию лифтбека Octavia
четвёртого поколения, которая комплектуется бензиновым атмосферником 1.6 MPI (110 л.с. и 152 Н·м) и пятиступенчатой «механикой», старт — от 1 млн 490 тысяч рублей.
Заказать такую пятидверку можно в любой из трёх комплектаций, в стандартный набор оснащения Active Plus входят 16-дюймовые колёса на «штамповках», ABS, трекшн-контроль с электронной блокировкой дифференциала (XDS), светодиодные фары и ДХО, «защёлка» электромеханического стояночного тормоза, электрозеркала с обогревом, четыре подушки безопасности, крепление детского кресла ISOFIX на всех пассажирских сидениях, кондиционер, медиа-система с восьмидюймовым дисплеем, подогрев передних кресел и кнопка запуска двигателя.
Динамика разгона 0-100 км/ч у 110-сильного лифтбека с «механикой» — 11,2 с, максимум — 198 км/ч.
Комплектация Active Plus Ambition Plus Style Plus
1.6 MPI (110 л.с.) МКП5 1 490 000 1 591 000 1 792 000
1.6 MPI (110 л.с.) АКП6 1 558 000 1 648 000 1 849 000
1.4 TSI (150 л.с.) МКП6 1 561 000 1 651 000 1 852 000
1.4 TSI (150 л.с.) АКП8 1 618 000 1 708 000 1 909 000
2.0 TSI (150 л.с.) DSG7 — 2 014 000 2 215 000