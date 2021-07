Базовые Октавии стали доступны с «механикой»

Заказать такую пятидверку можно в любой из трёх комплектаций, в стандартный набор оснащения Active Plus входят 16-дюймовые колёса на «штамповках», ABS, трекшн-контроль с электронной блокировкой дифференциала (XDS), светодиодные фары и ДХО, «защёлка» электромеханического стояночного тормоза, электрозеркала с обогревом, четыре подушки безопасности, крепление детского кресла ISOFIX на всех пассажирских сидениях, кондиционер, медиа-система с восьмидюймовым дисплеем, подогрев передних кресел и кнопка запуска двигателя.

Комплектация Active Plus Ambition Plus Style Plus