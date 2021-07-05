У автомобилей Volvo появится технология LiDAR

Новая электрическая модель, преемник современного Volvo XC90 , будет представлена в 2022 году и будет оснащаться беспрецедентно обширным набором датчиков, в частности — разработанной компанией Luminar технологией LiDAR, а также автономным компьютером на базе однокристальной системы NVIDIA DRIVE Orin уже в стандартной комплектации.

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Volvo Cars планирует, что новый комплекс систем безопасности позволит еще существеннее сократить как смертность в ДТП, так и количество самих ДТП в принципе за счет передового оборудования с программным обеспечением Volvo, Zenseact и Luminar в зарекомендованной технологии предотвращения столкновений следующего поколения.

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Благодаря новому комплексу систем безопасности, Volvo Cars намерена сократить число аварий. Причем ожидается, что степень такого сокращения будет со временем повышаться за счет обновлений систем по беспроводным каналам связи. Новые технологии разрабатывались с особым вниманием к предотвращению сценариев, на которые приходится наиболее значительная часть тяжелых травм и смертельных случаев, фиксирующихся в настоящее время.

Ожидается, что разработанная технология со временем будет становиться всё более совершенной и позволит автомобилю содействовать водителю, дополняя его возможности в критических в плане безопасности ситуациях. Если технологии предыдущих поколений были преимущественно ориентированы на предупреждение водителя о внезапно возникающих опасностях, то новая технология со временем будет способна все активнее осуществлять вмешательство, необходимое для предотвращения столкновений.

Помимо набора датчиков и компьютерной системы с искусственным интеллектом, будущая флагманская модель Volvo будет также оснащаться резервными системами для ключевых функций — таких как рулевое управление или торможение. Это позволит сделать автомобиль на аппаратном уровне подготовленным для безопасного автопилотирования, когда такое будет внедрено.