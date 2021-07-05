«Единая Россия» объявила борьбу необоснованным автоштрафам

Сенаторы-единороссы внесли в Госдуму
законопроект, направленный на борьбу с необоснованными штрафами, которые выписывают дорожные камеры. Об этом сообщается
на сайте партии.
В их законопроекте идет речь о введении единых требований к дорожным камерам, правилам их применения, нормам размещения камер, а также к полученным фото- и видеозаписям. Документ устанавливает порядок обработки, хранения и направления информации о нарушениях в уполномоченный орган.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже дала положительный отзыв на инициативу.
«Сейчас камеры фиксируют нарушения ПДД автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке. < > Практика показала, что такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности», - отметил Турчак.
Сенаторы рассчитывают, что их законопроект снизит количество неоправданно начисленных штрафов.
Ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал
, как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке.
Krakatau заверил, что был пристегнут и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой. Он направил обращение в ГИБДД
, чтобы оспорить штраф.
В комментариях другой автомобилист рассказал, что его оштрафовали, так как ремень был незаметен на куртке болотного цвета.