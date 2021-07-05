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«Единая Россия» объявила борьбу необоснованным автоштрафам

Мария Иванова
1 час назад
Сенаторы-единороссы внесли в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с необоснованными штрафами, которые выписывают дорожные камеры. Об этом сообщается на сайте партии.
«Единая Россия» объявила борьбу необоснованным автоштрафам
Фото: ТАССТАСС
Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова.
В их законопроекте идет речь о введении единых требований к дорожным камерам, правилам их применения, нормам размещения камер, а также к полученным фото- и видеозаписям. Документ устанавливает порядок обработки, хранения и направления информации о нарушениях в уполномоченный орган.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже дала положительный отзыв на инициативу.
«Сейчас камеры фиксируют нарушения ПДД автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке. < > Практика показала, что такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности», - отметил Турчак.
Сенаторы рассчитывают, что их законопроект снизит количество неоправданно начисленных штрафов.
Ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал, как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке.
Krakatau заверил, что был пристегнут и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой. Он направил обращение в ГИБДД, чтобы оспорить штраф.
В комментариях другой автомобилист рассказал, что его оштрафовали, так как ремень был незаметен на куртке болотного цвета.
Автоновости,Ирина Рукавишникова,Андрей Клишас,Андрей Турчак,ГИБДД,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
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