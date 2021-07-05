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Эксперт оценил готовность РФ к выпуску авто на водородном топливе

ИА Regnum
1 час назад
В России есть все технологии, необходимые для производства автомобилей на водородном топливе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил руководитель комитета инноваций Торгово-промышленной палаты Татарии, член «Партии роста» Андрей Финохин. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в РФ производство автомобилей, использующих водородное горючее, начнется в 2024 году.
"Говорить рано": Эксперт исключил авто на водороде в России
Фото: ТАСС/EPA/TOYOTAТАСС/EPA/TOYOTA
«Если в России один-два автоконцерна готовы к выпуску автомобилей на водородном топливе, то говорить о всей России рано, — сказал Финохин. — Но с некоторой надеждой ответить можно, что все-таки РФ способна наладить их производство. Все технологии есть, они придуманы десятки лет назад. Стоит вопрос перевооружения производств и массового выпуска комплектующих. Спрос на водородный транспорт будет расти. Запас хода у таких авто выше, чем авто на зарядке. При наличии льгот, например освобождения от транспортного налога, такие машины будут становиться всё более популярными».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с внедрением в России автомобилей, использующих в качестве топлива водород, может возникнуть одна объективная трудность.
Автоновости,Денис Мантуров,Торгово-промышленная палата,Минпромторг,ИА REGNUM,
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