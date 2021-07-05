"Говорить рано": Эксперт исключил авто на водороде в России

«Если в России один-два автоконцерна готовы к выпуску автомобилей на водородном топливе, то говорить о всей России рано, — сказал Финохин. — Но с некоторой надеждой ответить можно, что все-таки РФ способна наладить их производство. Все технологии есть, они придуманы десятки лет назад. Стоит вопрос перевооружения производств и массового выпуска комплектующих. Спрос на водородный транспорт будет расти. Запас хода у таких авто выше, чем авто на зарядке. При наличии льгот, например освобождения от транспортного налога, такие машины будут становиться всё более популярными».