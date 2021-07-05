«Сиалавто» открыл центр Renault в Хакасии

Новый салон стал вторым предприятием марки в Сибирском федеральном округе, выполненным в дизайн-концепции Renault Store Evolution: в апреле этот формат был представлен в Новосибирске.

Уже вскоре все жители региона смогут не только выбрать для себя автомобиль известных и популярных в России марок, но и пройти обслуживание транспортных средств на выгодных условиях.