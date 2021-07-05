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«Сиалавто» открыл центр Renault в Хакасии

Car.ru
2 часа назад
В Абакане (Хакасия) состоялось открытие нового дилерского центра Renault. Партнером компании «Рено Россия» выступает ГК «Сиалавто», она выиграла тендер еще до начала режима самоизоляции.
«Сиалавто» открыл центр Renault в Хакасии
Фото: ТАССТАСС
Новый салон стал вторым предприятием марки в Сибирском федеральном округе, выполненным в дизайн-концепции Renault Store Evolution: в апреле этот формат был представлен в Новосибирске.
Площадь салона составляет 396 кв.м, он позволяет разместить постоянную экспозицию из шести автомобилей. Сервисная зона (530 кв.м) оборудована восемью постами электрики, шиномонтажа и развал-схождения.
Уже вскоре все жители региона смогут не только выбрать для себя автомобиль известных и популярных в России марок, но и пройти обслуживание транспортных средств на выгодных условиях.
ГК «Сиалавто» ведет историю с 2003 года. Работает в Новосибирске и Абакане, представляя три бренда – Renault, Kia и Changan.
Автоновости,Renault,Kia,
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