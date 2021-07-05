Какие новинки ждать автолюбителям

В погоне за большими продажами автомобильные компании стремятся предложить покупателям все новые модели. Так появились четырехдверные купе — модели, похожие на седаны, но с более обтекаемым кузовом. Эксперты рассказали, какие новинки стоит ждать в этом сегменте.

Фото: Car.ru Car.ru

Компания Porsche уже представила рестайлинг второго поколения Panamera в прошлом году, инженеры работают над обновлением модели. Изменения минимальны: слегка переработали форму дневных ходовых огней и нижнюю часть бампера.

Скорее всего, это будет полностью электрический автомобиль, но пока на тестовом образце ради маскировки даже установлены выхлопные трубы. Информацию тщательно скрывают, ведь дебют модели состоится не раньше, чем через год.

Несколько дней назад Mercedes представил обновленное четырехдверное купе AMG GT. Внешних отличий от нынешней версии практически нет, но на выбор доступно больше вариантов декора, отделочных материалов и цветов кузова.

В салоне авто добавили новый руль с тачпадом и дисплей мультимедиа, объединенный с приборной панелью. Силовые агрегаты не изменились. Стартовая модель оснащается трехлитровым мотором мощностью 367 лошадиных сил, а в версии GT 53 он форсирован до 435 лошадиных сил.