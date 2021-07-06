Россияне описали идеальный автомобиль

Mercedes-Benz, BMW и Комфортный внедорожник с бензиновым двигателем представляется идеальным автомобилем для большинства россиян. Предпочтительными марками при этом являются Toyota Volkswagen . Данные опроса компании «СберАвто» приводит РИА Новости.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По мнению 58% участников исследования, идеальный автомобиль должен обладать бензиновым двигателем. Предпочтения отдаётся внедорожникам — о своей любви к ним высказались 38% респондентов.

Ключевыми характеристиками автомобиля люди называли надёжность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость обслуживания (по 51%).

Лучшими автопроизводителями граждане РФ считают японскую компанию Toyota (19%), немецкие Mercedes-Benz (9%), BMW (8%), Volkswagen (8%), Audi (7%).

При этом предпочтения граждан в разных регионах разнятся. Так, жители Екатеринбурга и Новосибирска идеальным видят внедорожник Toyota, а для жителей Челябинска и Уфы — это внедорожник Volkswagen.

В свою очередь, жители Краснодара и Сочи предпочли бы автомобили на дизельном и даже водородном двигателе.

При этом в Санкт-Петербурге предпочтения граждан отличаются от большинства. Там люди в качестве идеального авто видят седан — за него высказались 38%, в то время как хэтчбеки и кроссоверы набрали по 21% симпатий.

Что касается идеального автомобиля для москвича — это внедорожник (42%) с бензиновым двигателем (54%) от производителей Toyota (17%), Mercedes-Benz (12%), BMW (11%).