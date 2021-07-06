Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Россияне описали идеальный автомобиль

News.ruиещё 1
1 час назад
Комфортный внедорожник с бензиновым двигателем представляется идеальным автомобилем для большинства россиян. Предпочтительными марками при этом являются Toyota, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen. Данные опроса компании «СберАвто» приводит РИА Новости.
Россияне описали идеальный автомобиль
Фото:  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
По мнению 58% участников исследования, идеальный автомобиль должен обладать бензиновым двигателем. Предпочтения отдаётся внедорожникам — о своей любви к ним высказались 38% респондентов.
Ключевыми характеристиками автомобиля люди называли надёжность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость обслуживания (по 51%).
Лучшими автопроизводителями граждане РФ считают японскую компанию Toyota (19%), немецкие Mercedes-Benz (9%), BMW (8%), Volkswagen (8%), Audi (7%).
При этом предпочтения граждан в разных регионах разнятся. Так, жители Екатеринбурга и Новосибирска идеальным видят внедорожник Toyota, а для жителей Челябинска и Уфы — это внедорожник Volkswagen.
В свою очередь, жители Краснодара и Сочи предпочли бы автомобили на дизельном и даже водородном двигателе.
При этом в Санкт-Петербурге предпочтения граждан отличаются от большинства. Там люди в качестве идеального авто видят седан — за него высказались 38%, в то время как хэтчбеки и кроссоверы набрали по 21% симпатий.
Что касается идеального автомобиля для москвича — это внедорожник (42%) с бензиновым двигателем (54%) от производителей Toyota (17%), Mercedes-Benz (12%), BMW (11%).
Ранее россияне назвали свои любимые социальные сети.
Автоновости,Toyota,BMW,Audi,Volkswagen,Mercedes-Benz,РИА Новости,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители