Начальник ГИБДД рассказывает о новых камерах на дороге и алкотестерах

В скором времени дорожные инспекторы получат новейшие устройства для проведения экспресс-экспертизы по выявлению алкогольного опьянения у водителей.
Такие тестеры не снабжены привычным мундштуком, однако с их помощью можно провести экспресс-экспертизу и всего за 30 секунд получить результат. Такой тест не относится к юридической процедуре, для его проведения не нужно оформлять документы, необходимые для проведения процедуры освидетельствования. Данный тест относится к вспомогательным средствам для индикации алкогольного опьянения, к которому можно обращаться при выявлении у водителя признаков опьянения (запах алкоголя, характерный цвет лица, неадекватное поведение).
Если тест показывает отрицательный результат, водитель имеет право сразу же продолжить движение. Если результат теста положительный – это будет являться основанием для проведения медицинского освидетельствования, которое уже будет носить юридический характер.
Глава ГИБДД поведал о том, что сейчас разрабатывается удаленный доступ освидетельствования водителей, с помощью которого можно будет оценивать их состояние перед началом движения. Нынешняя телемедицина в скором времени сможет позволить измерять температуру и давление у водителей, а также алкогольный выхлоп.
Михаил Юрьевич в ходе пресс-конференции сообщил и о новых камерах, которые вскоре будут функционировать на дорогах. Не так давно общественный покой всколыхнула череда нарушений и аварий со стороны блогеров, у которых оказались сотни неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Многие из них избегают наказаний и последствий, тогда как рядовые водители зачастую получают проблемы даже при одном неоплаченном штрафе.
Новые камеры будут устанавливаться на электронные балки с мигалками. Такие устройства будут оснащены функцией идентификации всего потока движения и вычисления самых ярых нарушителей. Это позволит свести к минимуму контакт с другими участниками движения и работать только с рецидивистами.
Глава ГИБДД затронул и тему беспилотников или, как он их назвал, «высокоавтоматизированных ТС». Он допускает возможность появления таких автомобилей только на специально выделенных для них полосах и трассах, чтобы сократить риски возможных аварий и происшествий на дорогах.
Для того чтобы беспилотные автомобили стали полноценными участниками дорожного движения, необходимо осуществлять обновление автопарка на регулярной основе. Риск ДТП для таких транспортных средств сегодня очень высокий, так как они удовлетворяют минимальным требованиям безопасности.