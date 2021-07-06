Начальник ГИБДД рассказывает о новых камерах на дороге и алкотестерах

В скором времени дорожные инспекторы получат новейшие устройства для проведения экспресс-экспертизы по выявлению алкогольного опьянения у водителей.

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Такие тестеры не снабжены привычным мундштуком, однако с их помощью можно провести экспресс-экспертизу и всего за 30 секунд получить результат. Такой тест не относится к юридической процедуре, для его проведения не нужно оформлять документы, необходимые для проведения процедуры освидетельствования. Данный тест относится к вспомогательным средствам для индикации алкогольного опьянения, к которому можно обращаться при выявлении у водителя признаков опьянения (запах алкоголя, характерный цвет лица, неадекватное поведение).

Если тест показывает отрицательный результат, водитель имеет право сразу же продолжить движение. Если результат теста положительный – это будет являться основанием для проведения медицинского освидетельствования, которое уже будет носить юридический характер.

Глава ГИБДД поведал о том, что сейчас разрабатывается удаленный доступ освидетельствования водителей, с помощью которого можно будет оценивать их состояние перед началом движения. Нынешняя телемедицина в скором времени сможет позволить измерять температуру и давление у водителей, а также алкогольный выхлоп.

Михаил Юрьевич в ходе пресс-конференции сообщил и о новых камерах, которые вскоре будут функционировать на дорогах. Не так давно общественный покой всколыхнула череда нарушений и аварий со стороны блогеров, у которых оказались сотни неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Многие из них избегают наказаний и последствий, тогда как рядовые водители зачастую получают проблемы даже при одном неоплаченном штрафе.

Новые камеры будут устанавливаться на электронные балки с мигалками. Такие устройства будут оснащены функцией идентификации всего потока движения и вычисления самых ярых нарушителей. Это позволит свести к минимуму контакт с другими участниками движения и работать только с рецидивистами.

Глава ГИБДД затронул и тему беспилотников или, как он их назвал, «высокоавтоматизированных ТС». Он допускает возможность появления таких автомобилей только на специально выделенных для них полосах и трассах, чтобы сократить риски возможных аварий и происшествий на дорогах.