Раскрыты цены обновленного Citroen C3 Aircross в России

Компания Citroen назвала стоимость C3 Aircross, который пережил плановый рестайлинг в середине жизненного в феврале, а теперь добрался до России. Как утверждает пресс-служба французской марки, городской кроссовер с обновлением получил «еще более привлекательный дизайн», для персонализации которого предусмотрено 70 сочетаний, стал комфортнее, но сохранил прежнюю гамму двигателей. Россиянам новинку предлагают по цене от 1 529 000 рублей.

Фото: Citroen C3 Aircross © Citroen Citroen C3 Aircross © Citroen

рестайлингом кроссоверу обновили внешность, что особенно заметно в оформлении передка с новой решеткой радиатора со сложным геометрическим рисунком и хромированными шевронами, вытянутыми к светодиодным фарам. Как и в Европе, в России для C3 Aircross доступны широкие возможности персонализации: семь цветов кузова, четыре пакета с различными контрастными вставками, два цвета крыши и колесные диски диаметром 16 либо 17 дюймов. В сумме они дают 70 различных комбинаций для экстерьера. Для салона предусмотрено четыре варианта в различных цветах с применением ткани либо кожи.

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На российский рынок модель выходит в трех уже знакомых комплектациях Live, Feel и Shine, и с нетронутой моторной гаммой, в которую входят бензиновые моторы PureTech мощностью 82 и 110 лошадиных сил, а также дизельный агрегат, выдающий 92 силы. Только 110-сильный мотор агрегатируется с шестидиапазонным автоматом, а остальные – с «механикой» с пятью передачами.

Базовому кроссоверу положены только с бензиновые двигатели. В его списке оснащения числятся диодные LED-фары рефлекторного типа, электропривод и подогрев наружных зеркал, датчик света, кондиционер, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем, а также круиз-контроль с ограничителем скорости и система распознавания дорожных знаков. За безопасность отвечают фронтальные и боковые эйрбеги и шторки безопасности. Цена такой версии с 82-сильным мотором – 1 529 000 рублей, а с 110-сильным – 1 789 000 рублей.

Начиная со средней комплектации Feel для C3 Aircross недоступен «младший» двигатель, а оснащение дополняют климат-контроль, задний парктроник, подогрев передних сидений. За такой кроссовер просят от 1 799 000 до 1 919 000 рублей.

Топовая комплектация Shine стоимостью от 1 959 000 до 2 079 000 рублей получила девятидюймовый экран «мультимедийки», функции бесключевого доступа и запуска двигателя, обогрев лобового стекла, камеру заднего вида Top Rear Vision и 17-дюймовые колесные диски. Также российским покупателям доступны цветной проекционный дисплей и система Active Safety Brake.