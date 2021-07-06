Россияне выбрали Toyota лучшей автомобильной маркой

Помимо этого, россияне также назвали главные, по их мнению, характеристики идеального автомобиля. Согласно результатам опроса, 58 процентов участников отдают предпочтение транспортным средствам с бензиновым двигателем. Среди ключевых характеристик респонденты также выделили надежность, комфорт, привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания машины.