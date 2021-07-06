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Россияне выбрали лучшую марку автомобиля

Lenta.ru
10 минут назад
Жители российских городов выбрали лучшую марку автомобиля. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто», поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 июля.
Россияне выбрали Toyota лучшей автомобильной маркой
Фото: ТАССТАСС
Сообщается, что в июне 2021 года эксперты компании провели исследование, в котором приняли участие 1500 респондентов по всей России. Так, на первом месте в рейтинге оказалась японская компания Toyota — за нее проголосовали 19 процентов опрошенных. Вторую строчку занял автопроизводитель Mercedes-Benz, набравший девять процентов голосов, а заключили тройку лидеров BMW и Volkswagen, которые уступили Mercedes-Benz всего на один процент. В список фаворитов также вошла компания Audi с результатом восемь процентов.
Помимо этого, россияне также назвали главные, по их мнению, характеристики идеального автомобиля. Согласно результатам опроса, 58 процентов участников отдают предпочтение транспортным средствам с бензиновым двигателем. Среди ключевых характеристик респонденты также выделили надежность, комфорт, привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания машины.
Кроме того, выяснилось, что жители Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Сочи, Уфы и Москвы предпочли бы иметь в качестве основного средства передвижения внедорожник, в то время как петербуржцы, напротив, идеальным автомобилем назвали седан.
Ранее в июне эксперты рассказали о предпочтениях мужчин и женщин при выборе цвета нового автомобиля. Среди обоих полов наиболее популярными оттенками машины стали белый, черный и серебристый. При этом красный цвет кузова пользуется большей популярностью у женщин.
Автоновости,Toyota,BMW,Audi,Volkswagen,Mercedes-Benz,Lenta.ru,
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