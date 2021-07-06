Россияне выбрали Toyota лучшей автомобильной маркой

Сообщается, что в июне 2021 года эксперты компании провели исследование, в котором приняли участие 1500 респондентов по всей России. Так, на первом месте в рейтинге оказалась японская компания Toyota
— за нее проголосовали 19 процентов опрошенных. Вторую строчку занял автопроизводитель Mercedes-Benz
, набравший девять процентов голосов, а заключили тройку лидеров BMW
и Volkswagen
, которые уступили Mercedes-Benz всего на один процент. В список фаворитов также вошла компания Audi
с результатом восемь процентов.