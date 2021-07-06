Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

Motor.ruиещё 1
3 часа назад
Компания Peugeot представила спортпрототип 9X8 для нового класса Le Mans Hypercar (LMH) гонок на выносливость FIA WEC. Параметры силовой установки машины строго регламентированы и уже известны, поэтому сейчас производитель уделил внимание дизайну и аэродинамике — например, у машины нет привычного антикрыла. Новый гоночный Peugeot создан совместными усилиями команд Peugeot Sport и Peugeot Design — он выступит в соревнованиях FIA World Endurance Championship сезона 2022 году.
Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла
Фото: Peugeot 9X8 © PeugeotPeugeot 9X8 © Peugeot
«Поскольку 9X8 — это Peugeot, исходный эскиз, которым мы руководствовались в работе, изображал большую, готовящуюся к прыжку кошку — её поза отражена в слегка смещенной вперед кабине», — отмечает директор по дизайну Peugeot Маттиас Хоссанн. Фамильные черты бренда можно заметить в оформлении передней и задней оптики (когти льва), интерьера (i-Cockpit) и в выборе цветовой схемы — гиперкар используется то же сочетание, что и модели линейки Peugeot Sport Engineering: серый Selenium Grey с акцентами кислотно-зеленого Kryptonite.
Видео дня
Однако особую гордость у авторов машины вызывает не идентичность другим продуктам бренда, а аэродинамическая проработка, частью которой стал отказ от антикрыла. «Его отсутствие — важный инновационный шаг, — говорит директор Stellantis Motorsport Жан-Марк Фино. — Мы достигли определенной степени аэродинамической эффективности, что позволило избавиться от этой детали. Но не спрашивайте как. Мы намерены держать это в секрете как можно дольше».
Между тем Peugeot 9X8 получил передний и задний диффузоры, обеспечивающие прижим на высокой скорости, и три продольных «плавника», предназначение которых — стабилизировать машину в поворотах. Небольшой излом внешних панелей на корме, судя по всему, выполняет роль спойлера: огибающие кузов потоки воздуха формирует перед ним зону высокого давления, ещё больше увеличивая прижим задней оси к дороге.
Силовая установка 9X8 называется Peugeot Hydrid4 500kW. Она состоит из установленного сзади в пределах базы битурбодвигателя V6 2.6 мощностью 680 лошадиных сил, 200-киловаттного (272 силы) мотора-генератора и 900-вольтовой батареи, разработанной Peugeot и фирмой Saft, «дочкой» Total. Пиковая мощность — те же 680 лошадиных сил, причем по ходу гонки ДВС и электромотор могут работать как вместе, так и по отдельности.
Источник: Peugeot
Автоновости,Peugeot,SAFT,Total,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители