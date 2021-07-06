Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

Между тем Peugeot 9X8 получил передний и задний диффузоры, обеспечивающие прижим на высокой скорости, и три продольных «плавника», предназначение которых — стабилизировать машину в поворотах. Небольшой излом внешних панелей на корме, судя по всему, выполняет роль спойлера: огибающие кузов потоки воздуха формирует перед ним зону высокого давления, ещё больше увеличивая прижим задней оси к дороге.