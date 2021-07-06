Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла

«Поскольку 9X8 — это Peugeot, исходный эскиз, которым мы руководствовались в работе, изображал большую, готовящуюся к прыжку кошку — её поза отражена в слегка смещенной вперед кабине», — отмечает директор по дизайну Peugeot Маттиас Хоссанн. Фамильные черты бренда можно заметить в оформлении передней и задней оптики (когти льва), интерьера (i-Cockpit) и в выборе цветовой схемы — гиперкар используется то же сочетание, что и модели линейки Peugeot Sport Engineering: серый Selenium Grey с акцентами кислотно-зеленого Kryptonite.