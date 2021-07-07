Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Мировые автопроизводители столкнулся с еще одним дефицитом

Car.ru
1 час назад
Проблема с нехваткой свинца отразится не только на мировом, но и на отечественном авторынке. Рост спроса на классические свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы и возникшие трудности с транспортировкой образовали дефицит. Проблема очень остро ощущается в автосекторе США. Рост цен на свинец повысился во всем мире.
Мировые автопроизводители столкнулся с еще одним дефицитом
Фото: car.rucar.ru
На США приходится 13% мирового спроса на свинец. На прошлой неделе замечен рост цен из-за необоснованных слухов о том, что завод по переработке свинца объявил форс-мажор. Но подтверждения таким слухам не поступало.
По данным на 30 июня свинец достиг максимальной цены с июля 2018 года и составил 2344 доллара за тонну. Эксперты утверждают, что спрос на свинец для автомобильных аккумуляторов будет продолжать расти. Прогнозируемый рост - 5,9% с 2020 года до 6,5 млн. тонн в 2021 году.
Повышенный спрос и возникший на этой почве дефицит, спровоцировали сокращение запасов на складах, зарегистрированных на Лондонской бирже, в 2021 году запасы сократились больше чем на 40%, составив 72 250 тонн.
Автоновости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители