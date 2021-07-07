Мировые автопроизводители столкнулся с еще одним дефицитом

Проблема с нехваткой свинца отразится не только на мировом, но и на отечественном авторынке. Рост спроса на классические свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы и возникшие трудности с транспортировкой образовали дефицит. Проблема очень остро ощущается в автосекторе США. Рост цен на свинец повысился во всем мире.

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На США приходится 13% мирового спроса на свинец. На прошлой неделе замечен рост цен из-за необоснованных слухов о том, что завод по переработке свинца объявил форс-мажор. Но подтверждения таким слухам не поступало.

По данным на 30 июня свинец достиг максимальной цены с июля 2018 года и составил 2344 доллара за тонну. Эксперты утверждают, что спрос на свинец для автомобильных аккумуляторов будет продолжать расти. Прогнозируемый рост - 5,9% с 2020 года до 6,5 млн. тонн в 2021 году.