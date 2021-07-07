В США возрождается прокат автомобилей

Спрос на прокат автомобилей возрос на фоне снятия в стране ограничительных мероприятий. Свое слово сказал и сезон отпусков.

Фото: car.ru car.ru

В мае 2020 года крупнейшая автопрокатная компания США Hertz объявила о своем банкротстве. На тот момент ее обязательства составляли 18 миллиардов долларов. Но судя по всему, дела у фирмы снова пошли в гору. Часть долгов удалось погасить за счет продажи автопарка в 180 000 единиц. Кроме того пришли новые инвесторы.

Обращает на себя внимание и резкий скачок цен на прокат автомобилей. Так, на День независимости тарифы возросли на 150-200 USD в зависимости от региона и модели транспорта.

Странная ситуация наблюдается в США и на рынке подержанных авто. Машину, приобретенную год назад, можно перепродать по большей цене. К примеру, купленный год назад Chevrolet Corvette подорожал примерно на 26 тысяч $. Рост цен наблюдается и по другим моделям.