MAN увеличил продажи на 40% за первое полугодие

MAN вошел в топ-3 «большой семерки» европейских производителей грузовых автомобилей по итогам первого полугодия 2021 года и занимает 3-е место по количеству зарегистрированных грузовых автомобилей в первом полугодии 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы MAN.

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По оценкам компании, рынок грузовых машин в России вырос на 45% за январь-май 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было продано 9913 автомобилей полной массой более 6 тонн. При этом продукция MAN заняла долю в 19,3%. По итогам первого полугодия доля составила 5,6%. Продажи грузовиков MAN за первое полугодие в России составили 1914 ед.

По словам Павла Селева, коммерческого директора «МАН Трак энд Бас РУС», несмотря на сложности прошлого года рынок грузовых машин стабилизируется. Он отметил, что компания запустила в этом году самый масштабный и амбициозный проект за последние 2 десятилетия. «Мы презентовали в России новое поколение грузовых автомобилей MAN, благодаря которому мы планируем укрепить свои позиции на рынке комплексных транспортных решений, - отметил Павел. — Мы показали уверенный рост продаж на 40% по сравнению с прошлым годом, поэтому точно можем сказать, что запускаем обновление очень вовремя».