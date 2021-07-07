Lada получат турбомоторы мощностью 150 лошадиных сил

Турбомотор H5Ht (TCe 150) мощностью 150 лошадиных сил является совместной разработкой Renault-Nissan и Daimler AG. Агрегат представляет собой рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,33 литра с алюминиевым блоком. Кроме того, мотор оборудован турбонаддувом и системой непосредственного впрыска. Существует несколько версий двигателя мощностью от 116 до 156 лошадиных сил. Турбомотор сочетается как с «механикой», так и с вариатором, а также передним или полным приводом.