Lada получат турбомоторы мощностью 150 лошадиных сил

Данный двигатель в настоящее время устанавливают на кроссоверы Arkana, Duster второго поколения и Kaptur. Какие именно модели Lada получат новый агрегат, пока неизвестно. Вероятно, это будут легковушки премиального сегмента стоимость более миллиона рублей, о которых Николя Мор говорил
ранее. Сейчас этот двигатель поставляется на российский завод Renault
в готовом виде из Испании. Однако ранее представитель «Renault Россия» Анатолий Калицев заявлял о возможной скорой локализации выпуска Renault H5Ht в России, что позволит снизить себестоимость автомобилей с таким мотором.