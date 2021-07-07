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Новые Lada получат турбомоторы мощностью 150 лошадиных сил

Motor.ru
46 минут назад
Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор объявил о том, что в ближайшие пять лет концерн планирует оборудовать новые Lada 1,3-литровым бензиновым турбомотором разработки Renault-Nissan и Daimler, отдача которого составит 150 лошадиных сил. Такое заявление глава отечественного концерна сделал на выставке «Иннопром-2021», проходящей в Екатеринбурге.
Lada получат турбомоторы мощностью 150 лошадиных сил
Фото: ТАССТАСС
Турбомотор H5Ht (TCe 150) мощностью 150 лошадиных сил является совместной разработкой Renault-Nissan и Daimler AG. Агрегат представляет собой рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,33 литра с алюминиевым блоком. Кроме того, мотор оборудован турбонаддувом и системой непосредственного впрыска. Существует несколько версий двигателя мощностью от 116 до 156 лошадиных сил. Турбомотор сочетается как с «механикой», так и с вариатором, а также передним или полным приводом.
Данный двигатель в настоящее время устанавливают на кроссоверы Arkana, Duster второго поколения и Kaptur. Какие именно модели Lada получат новый агрегат, пока неизвестно. Вероятно, это будут легковушки премиального сегмента стоимость более миллиона рублей, о которых Николя Мор говорил ранее. Сейчас этот двигатель поставляется на российский завод Renault в готовом виде из Испании. Однако ранее представитель «Renault Россия» Анатолий Калицев заявлял о возможной скорой локализации выпуска Renault H5Ht в России, что позволит снизить себестоимость автомобилей с таким мотором.
В начале июня ведущий инженер Lada Олег Груненков рассказал, почему АвтоВАЗ не ставит на семейство XRay 8-клапанные двигатели. Специалист отметил, что расширение моторной гаммы XRay сопряжено с проведением большого объёма работ длительностью как минимум три сезона.
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