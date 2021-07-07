Проваленная миссия: "убийца" "Патриота" ушел с российского рынка

Внедорожник Haval H5 ушел с российского рынка. Информация о модели пропала с сайта компании.

Фото: Haval Haval

В принципе такое развитие событий ожидалось. Ранее стало известно, что устаревший во всех смыслах автомобиль (а в Россию привезли машину в кузове 2010 года) уступит место на конвейере более перспективному и свежему кроссоверу Jolion, продажи которого стартовали в мае. По всей видимости, теперь складские запасы дистрибьютора закончились.

Напомним, Haval H5 - это очередная версия автомобилей Hover, которые в свое время продавались в России под брендами Great Wall и DW. Внедорожник производили с 2-литровым турбомотором мощностью 150 и 177 л.с. Он работал с шестиступенчатой механической коробкой передач, полным приводом и раздаточной коробкой от Borg Warner.

На старте продаж весной 2020-го модель получила много авансов. Она стоила от 1 099 000 до 1 349 000 рублей, а потому, как тогда казалось, могла бросить вызов чуть более доступному "Патриоту" от УАЗа . Автомобиль покупали - до конца 2020 года он разошелся тиражом 2 373 экземпляра, а в первом квартале 2021-го - 948 штук. Однако "убийцей" УАЗа Haval H5 не стал. А запомнится скорее рекордным подорожанием. В июне машина стоила уже от 1 429 000 до 1 629 000 рублей.

В настоящее время в линейке Haval остались кроссоверы F7, F7x и Jolion, а также внедорожник H9. Кроме того, компания торгует в России пикапами Great Wall - Wingle 7 и Poer.