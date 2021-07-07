Автомобилистам напомнили о штрафах до миллиона рублей

Автоэксперты назвали пять правонарушений, за которые водителям грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона рублей. Об этом написал журнал "За рулем"

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Первым в списке значится пьяное вождение. Если находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель попался на таком нарушении впервые, ему полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2-х лет. Но с 1 июля при повторном нарушении водителю потребуется заплатить до 300 тыс. рублей. Если же ранее автолюбитель имел судимость за аварию с человеческими жертвами, ему необходимо будет раскошелиться на 500 тыс. рублей.

Второе нарушение в списке — это транспортировка негабаритного груза. За превышение габаритов на 50 сантиметров от разрешенного ПДД водитель будет оштрафован на 10 тыс. рублей, компании придется выплатить уже полмиллиона рублей. Под угрозой в этом случае оказываются клиенты компаний автомобильного проката и служб каршеринга: штраф поступит фирме-владельцу, а она далее выставит претензию клиенту.

Помимо этого, риски попасть на штраф в полмиллиона рублей есть в ситуации, если превышение будет зафиксировано автоматической камерой.

До 500 тыс. рублей придется уплатить и лжеинвалидам, а также тем, кто установит на автомобиль сирену, мигалку и фонарь такси. Но такие штрафы грозят только компаниям, частникам придется выплатить 5 тыс. рублей.