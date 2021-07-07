Peugeot построил Expert для инвалидов

Производство автомобиля налажено в Ульяновске.

Фото: Peugeot Peugeot

Французский автопроизводитель Peugeot представил особую версию микроавтобуса Expert, переоборудованную для перевозки маломобильных пассажиров. Модель построена на базе удлиненной до 5306 мм версии под индексом L3. Само транспортное средство выпускается на заводе ПСМА Рус в Калуге, а его доработкой занимается компания «Автодом» из Ульяновской области.

Главной отличительно особенностью машины станет специальное место для размещения инвалидного кресла с креплениями. Кроме того, перевозить маломобильных пассажиров можно на штатном сиденье. Комфортную посадку обеспечивает установленный на корме подъемник с аппарелью.

В базовой комплектации салон выполнен в компоновке 7+1 с задними поворотными креслами, однако покупатель может заказать внутреннее оформление по индивидуальному заказу.

В движение новинку приводит двухлитровый дизель мощностью 150 л. с., работающий вместе с механической или автоматической трансмиссией, передним или полным приводом.

Список стандартного оборудования включает в себя круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев водительского кресла, передние подушки безопасности, кондиционер и систему помощи при старте в гору.