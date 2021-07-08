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ГИБДД передадут инновационные приборы для выявления пьяных на дороге

Car.ru
1 час назад
Сотрудники ГИБДД получат вскоре новые портативные приборы для быстрого определения опьянения водителя. Полицейские смогут получать точные результаты прямо на месте забора пробы.
ГИБДД передадут инновационные приборы для выявления пьяных на дороге
Фото: Car.ruCar.ru
Новые приборы ГИБДД получит в рамках реализации нацпроекта «Безопасные дороги». Это не алкотестер, а средство индикации. Новая техника даст возможность быстро демонстрировать отсутствие или наличие опьянения в слюне шофера.
При помощи этих приборов получится проводить крупные проверки и обнаруживать пьяных водителей в общем автопотоке. Инспектор останавливает автомобиль, дают шоферу одноразовый тест и если итог положительный, то ему предлагают припарковаться и выполнить медицинское освидетельствование.
Схема проверка следующая: полицейский помещает в ротовую полость пробоотборник, который собирает частички слюны на языке, а потом устанавливает ее в анализатор. Технология изучает полученные данные и выводит на экран результат проверки. Она раскрывает все сведения о возможном наличии веществ наркотического характера в организме водителя.
Тесты являются довольно точными, потому как контактируют непосредственно с биологическим материалом. Если водитель не согласится с итогами проверки, он может провериться на наличие алкоголя или наркотиков в крови в медицинском учреждении.
Автоновости,ГИБДД,
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