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Компания Genesis представила свой первый электромобиль G80e

Car.ruиещё 1
42 минуты назад
Автомобильная компания Genesis официально представила свою новую модель G80e. Автомобиль станет первым электрокаром марки и сможет проехать до 427 км.
Genesis представил электромобиль eG80
Фото: Car.ruCar.ru
Одним из преимуществ нового электрокара станет сплошная решетка радиатора и батарея емкостью 87,2 кВтч, поэтому охлаждение двигателя не требуется. Благодаря сверхбыстрой зарядке аккумулятор можно зарядить до 80 процентов всего за 22 минуты.
Электрокар G80 EV может разогнаться с 0 до 100 км / ч всего за 4,9 секунды. Новинка окажется безопаснее обычного G80, так как жесткость кузова на 17 процентов больше.
Genesis G80e предложат только с полным приводом. В качестве силовой установки выступают два электродвигателя, каждый из которых выдает до 184 л.с. и 350 Нм крутящего момента.
В новинке корейские инженеры реализовали технологию, позволяющую подключать к встроенному аккумулятору внешние устройства. Также седан комплектуется солнечными панелями, размещенными на крыше. Стоимость G80 EV составляет 82,81 миллиона вон (5,39 миллиона рублей.
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