Genesis представил электромобиль eG80

Автомобильная компания Genesis официально представила свою новую модель G80e. Автомобиль станет первым электрокаром марки и сможет проехать до 427 км.

Одним из преимуществ нового электрокара станет сплошная решетка радиатора и батарея емкостью 87,2 кВтч, поэтому охлаждение двигателя не требуется. Благодаря сверхбыстрой зарядке аккумулятор можно зарядить до 80 процентов всего за 22 минуты.

Электрокар G80 EV может разогнаться с 0 до 100 км / ч всего за 4,9 секунды. Новинка окажется безопаснее обычного G80, так как жесткость кузова на 17 процентов больше.

Genesis G80e предложат только с полным приводом. В качестве силовой установки выступают два электродвигателя, каждый из которых выдает до 184 л.с. и 350 Нм крутящего момента.