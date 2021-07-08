Перепродажи российских легковушек опередили японские марки

В структуре рынка легковых автомобилей с пробегом за первые пять месяцев 2021 года на долю российских машин пришлось 29,05%. Это наибольший результат, как известно из материалов исследования «Автостат Инфо».

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За первые пять месяцев текущего года в РФ было перепродано 589 313 российских легковушек, что соответствует доле в 29,05%. Показатели реализации в этой категории машин в сравнении с прошлым годом выросли на 119 470 ед. «Японцы» вышли на второе место, показав результат в 427 316 ед. авто, на 107 692 ед. больше, чем было перепродано годом ранее. Доля японских легковушек с пробегом в объеме всего авторынка составила 21,06%. На немецкие машины пришлось 14,06%. Их перепродажи выросли на 72 521 ед. за первые пять месяцев в годовом сравнении и составили 296 122 ед. Легковых машин корейских брендов было перепродано в количестве 270 053 ед., что на 71 134 шт. превышает результат прошлого года. Доля таких машин в объеме продаж на вторичном авторынке составила 13,31%.

На 42 330 ед. в отчетный период выросли перепродажи б/у машин американскийх марок — до 182 713 ед., что соответствует доле в 9,01%. Также за указанный период текущего года в России было перепродано 120 963 «француза», на 29 647 ед. больше, чем годом ранее, а кроме того — 47 836 чешских машин с пробегом (на 12 186 авто больше, чем годом ранее). Подержанные «китайцы» заняли 1,8% вторичного авторынка России, их продажи увеличились за год на 9789 авто и составили 36 575 ед.

Добавим, что за январь-май 2021 года в стране было продано 17 906 машин британских марок, 17 198 ед. авто украинских брендов, 13 861 шведский автомобиль.

Всего с января по май этого года россияне приобрели согласно данным «Автостат Инфо» 2 028 587 ед. подержанных автомобилей. Это на 30,7% больше, чем они купили за тот же период 2020 года — 1 55 431 ед.

Обзор рынка PC/ Вторичные регистрации/ Январь-Май 2021 г. /Россия