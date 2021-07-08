Skoda запустила продажи новых версий Karoq в России

Компания Skoda расширила список доступных в России версий компакт-кросса Karoq. Так, базовый мотор чешского автомобиля теперь предлагается в сочетании не только с «механикой», но и с автоматической коробкой передач, а топовый 150-сильный турбомотор сменил шестиступенчатую трансмиссию на семидиапазонный «робот» DSG. При этом цена Karoq с самым мощным мотором не изменилась, а доплата за автомат в базовой версии Active с 1,6-литровым агрегатом составила 75 тысяч рублей.

Фото: Skoda Skoda

Связка 1,4-литровой «турбочетверки» TSI мощностью 150 лошадиных сил и нового семидиапазонного «робота» положена только полноприводным Karoq, отмечает пресс-служба Skoda. Кроссоверы с приводом на передние колеса по-прежнему комплектуются восьмискоростным автоматом. В сочетании с DSG-7 максимальный крутящий момент достигается в диапазоне 1500-3500 оборотов в минуту, а время разгона до «сотни» сократилось на 0,1 секунды – до 8,9 секунды.

Цена Karoq с наддувным мотором не изменилась с заменой коробки: за версию Active по-прежнему просят 1 793 000 рублей, за Ambition – 1 917 000 рублей, а за Style – 2 079 000 рублей.

«Младший» мотор получил альтернативу: теперь 1,6-литровый 110-сильный агрегат сочетается как с механической коробкой, так и с шестиступенчатым автоматом. Доплата за такую трансмиссию в базовом исполнении Active составила 75 тысяч рублей (1 640 000 рублей), а в Ambition – 45 тысяч рублей (1 764 000 рублей).