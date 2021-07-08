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Baidu представит «умный автомобиль» собственной разработки к 2023 году

Car.ru
1 час назад
Китайская технологическая фирма Baidu планирует к 2023 г. представить «умное авто» собственной разработки. Представители компании поделились своим видением будущего современных «умных» авто.
Baidu представит «умный автомобиль» к 2023 году
Фото: Car.ruCar.ru
По их мнению, такой автотранспорт можно сравнить с эффективными высокотехнологичными роботами. Сейчас фирма занимается собственной разработкой «умного» автомобиля. Такой тип автотранспорта должны представить к 2023 г.
По всему миру каждый год в дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 1 350 000 человек. По словам экспертов, многие летальные исходы вызваны человеческим фактором.
Представители фирмы считают, что транспортная система, которая основана на умных технологиях, позволит уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и увеличить безопасность движения.
Руководство компании заявило, что технологии беспилотного вождения в дальнейшем превратят транспортное средство в подобие робота. Специалисты Baidu занимаются активной разработкой и испытаниями собственной эффективной системы беспилотного вождения для машин с применением искусственного интеллекта.
Компания недавно представила свою новую платформу автономных транспортных средств. Этот автотранспорт получил открытый исходный код Apollo.
Автоновости,Baidu,
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