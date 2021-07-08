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Депутат Госдумы набросился на полицейского после остановки на дороге

Lenta.ru
1 час назад
В Перми задержали депутата Государственной Думы Алексея Бурнашова, сообщает издание «Новости Перми».
По информации источника издания, Бурнашова, находившегося за рулем Mercedes, остановили около Коммунального моста сотрудники ГИБДД. Депутата заподозрили в нарушении правил дорожного движения.
Полицейские отстранили Бурнашова от управления автомобилем и предложили ему пройти медосвидетельствование, после чего депутат набросился на силовиков.
Также издание опубликовало видео, на котором видно, что на задержанного надели наручники.
Автоновости,ГИБДД,Госдума,
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