Никаких подробностей об электрическом Додже пока нет. Но кое-что можно узнать из тизерного ролика с главой компании Тимом Кунискисом. Например, о позиционировании: Dodge избегает названия электрокар, а говорит о новой модели как об американском eMuscle, то есть маслкаре с электрическим приводом. А ещё в ролике мелькает сама машина, причем она похожа на Charger первого поколения и, судя по всему, оснащена полным приводом. Для неё даже придумали слоган: Tear Up the Streets Not the Planet (Терзайте улицы а не планету).