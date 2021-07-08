Nissan выпустит новый спорткар Nissan Z

Несмотря на то, что о новинке пока нет подробной информации, уже есть данные о предположительной стоимости. Так, на автомобильном рынке США данная модель будет продаваться в базовой версии по цене 2 700 000 руб. Напомним, что Toyota
GR Supra, оснащенная двигателем мощностью 388 лошадиных сил, продается в США за 3 900 000 руб. Если производитель действительно применит такую стоимость на данном рынке, у него есть все шансы обойти прямого конкурента в сегменте спорткаров. И объяснить это можно тем, что Nissan готов предложить отличное соотношение цены и качества.