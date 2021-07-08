Nissan выпустит новый спорткар Nissan Z

Автопроизводитель Nissan готовится представить на рынке новый спорткар. Вокруг новинки сложилось много слухов, большинство из которых не подкреплено официальной информацией. Производитель впервые представил данный автомобиль в виде концепта ещё прошлой осенью. Только сейчас стало известно официальное название и другие детали о будущем спорткаре. По предварительной информации, автомобиль должен иметь совершенно другой дизайн, не схожий со стилем предшественника.

Осенью прошлого года автопроизводитель Nissan представил концепт с названием Z Proto. Изначально поклонники марки и специалисты предполагали, что на рынок данная модель зайдёт под индексом 400Z. Однако, в компании придумали более короткое и простое название – Nissan Z. Напомним, что данный спорткар является преемником известной модели Nissan 370Z. На внутреннем рынке автомобиль будет иметь традиционное наименование Fairlady Z.

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Пока что производитель не предоставляет информацию о технических подробностях. Однако в Сети долгое время ходит предположение о том, что за движение здесь будет отвечать мотор V6, дополненный двойным турбонаддувом. Речь идёт о силовой установке, которая применялась в спорткаре Infiniti Q60 Red Sport. Мощность данного двигателя составляет 400 лошадиных сил. В паре будет предлагаться шестиступенчатая МКПП и 9-диапазонная АКПП.

Несмотря на то, что о новинке пока нет подробной информации, уже есть данные о предположительной стоимости. Так, на автомобильном рынке США данная модель будет продаваться в базовой версии по цене 2 700 000 руб. Напомним, что Toyota GR Supra, оснащенная двигателем мощностью 388 лошадиных сил, продается в США за 3 900 000 руб. Если производитель действительно применит такую стоимость на данном рынке, у него есть все шансы обойти прямого конкурента в сегменте спорткаров. И объяснить это можно тем, что Nissan готов предложить отличное соотношение цены и качества.

В оснащении будет предлагаться полностью цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Данные опции будут представлены уже в стандартной комплектации. Кроме того, для модели будут доступны опциональные пакеты Type-S и Type-T. Данные дополнения оцениваются в 380 000 рублей каждое.

Пакет Type-S будет предлагать тормозную систему Brembo и усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости. Опциональный набор Type-T предполагает наличие кожаного салона, кресел с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Кроме того, во втором пакете будет представлен круиз-контроль и система контроля слепых зон. Оба пакета можно приобрести вместе в виде дополнения Type ST. Его приблизительная стоимость составляет 10 000 $.

По предварительной информации, продажи нового спорткара в Америке должны стартовать не весной следующего года, а уже в конце этого года. На рынок Европы новинка от компании Nissan не прибудет.