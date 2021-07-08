Renault переписал ценники на легковые авто

Автобренд Renault месяц назад переосмыслил цены на всю линейку своих моделей. К прежней цене было добавлено 8 000 – 25 000 руб.

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Аналитиками портала «Цена Авто» было выявлено очередное повышение стоимости всего модельного ряда автобренда во всех исполнениях.

В июле увеличение расценок зафиксировали в диапазоне 1 000 – 21 000 руб. В процентном выражении повышение расценок составило 0,12 – 1,71%.

Обновленные прайс-листы для моделей Renault сейчас выглядят следующим образом:

Sandero Stepway 903 000 – 1 071 000 руб. (+7 - 12 тыс. руб.);

Sandero 742 000 – 973 000 руб. (+12 тыс. руб.);

Logan Stepway 843 000 – 1 019 000 руб. (+1 - 3 тыс. руб.);

Logan 717 000 – 948 000 руб. (+3 тыс. руб.);

Duster 1 004 000 – 1 509 000 руб. (+11 - 21 тыс. руб.);

Arkana 1 286 000 – 1 812 000 руб. (+15 000 руб.).

Примечательным является то, что в июне текущего года российские автодилеры Renault реализовали 13 265 новых легковых транспортных средств. Стоимость получилась больше на 24 процента в сравнении с прошедшим годом.