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КамАЗ раскрыл детали о двигателе «убийцы» БелАЗа

Motor.ru
46 минут назад
Компания КамАЗ раскрыла подробности гибридной силовой установки, которой оснастят новейший карьерный самосвал «Геркулес», прозванный «убийцей» БелАЗа. 75-тонная машина, предназначенная для работы в автоматическом режиме, благодаря использованию технологии рекуперации энергии сможет сэкономить до 15 процентов топлива по сравнению с дизельными аналогами.
КамАЗ раскрыл детали о двигателе «убийцы» БелАЗа
Фото: Motor.ruMotor.ru
10-метровый шарнирно-сочленённый самосвал получил последовательно-гибридную силовую установку, выключающую классический ДВС. Двигатель отвечает за работу электрического генератора, который, в свою очередь, подает энергию на тяговый электродвигатель и заряжает аккумуляторную батарею. Благодаря подобной технологии «Геркулес» способен работать на чистом электричестве при заряженной аккумуляторной батарее, по аналогии с электромобилями.
Другой инновационной особенностью шестиколесной машины стала система рекуперации энергии. Данная технология позволит «Геркулесу» пополнять запас аккумуляторов во время спуска в карьер. Накопленная энергия поможет гружённому самосвалу подняться наверх, сэкономив при этом до 15 процентов топлива по сравнению с дизельными аналогами.
«Геркулес» будет востребован на карьерных месторождениях и шахтах для добычи полезных ископаемых. В местах отсутствия людей самосвал будет работать в беспилотном режиме. Для этого на борту машины установлена система ADAS 5 уровня, обеспечивающая движение грузовика в карьере без участия водителя. Кроме того, управлять «убийцу» БелАЗа можно будет пилотировать при помощи дистанционного управления или классическим способом.
В настоящее время специалисты КамАЗа совместно с инженерами МГТУ им. Н.Э. готовят самосвал к полигонным испытаниям, после завершения которых «Геркулес» отправится на опытную эксплуатацию.
В конце июня КамАЗ показал новейший 75-тонный самосвал «Геркулес». Фотографии капотного грузовика одновременно опубликовали пресс-служба завода и пресс-служба Президента Татарстана.
Автоновости,МГТУ им. Баумана,Камаз,
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