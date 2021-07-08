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Модель LADA Granta получила новые комплектации Comfort Light и Luxe Light

Car.ru
1 час назад
Вслед за моделями LADA Vesta, Largus и XRay упрощенные комплектации получила самая доступная версия в вазовском модельном ряду – LADA Granta. При этом в названии появилась приставка Light.
Модель LADA Granta получила новые комплектации
Фото: ТАССТАСС
По заявлению специалистов речь ведётся о модификациях Comfort Light, а также Luxe Light, которые отличаются от «родительских» своих комплектаций отсутствием аудиосистемы. Её заменили обычной аудиоподготовкой с четырьмя штатными динамиками.
Руководство отечественного автобренда АвтоВАЗ пока не анонсировало пока официально новые модификации. Однако на сайте LADA эти модели уже имеются.
Эксперты отмечают, что комплектация Comfort Light является доступной для всего семейства Granta. При этом модификация Luxe Light предлагается только для кросс-универсала под названием Granta Cross.
По причине отсутствия автомобильной магнитолы, стоимость на Comfort Light была уменьшена на 19 000 – 24 000 руб. Цена модификации Luxe Light снизилась на 29 000 руб.
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