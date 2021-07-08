Модель LADA Granta получила новые комплектации

Вслед за моделями LADA Vesta , Largus и XRay упрощенные комплектации получила самая доступная версия в вазовском модельном ряду – LADA Granta . При этом в названии появилась приставка Light.

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По заявлению специалистов речь ведётся о модификациях Comfort Light, а также Luxe Light, которые отличаются от «родительских» своих комплектаций отсутствием аудиосистемы. Её заменили обычной аудиоподготовкой с четырьмя штатными динамиками.

Руководство отечественного автобренда АвтоВАЗ пока не анонсировало пока официально новые модификации. Однако на сайте LADA эти модели уже имеются.

Эксперты отмечают, что комплектация Comfort Light является доступной для всего семейства Granta. При этом модификация Luxe Light предлагается только для кросс-универсала под названием Granta Cross.