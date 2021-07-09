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Автоэксперт предупредил об опасной вежливости за рулем

РИА Новостииещё 1
35 минут назад
Часто причиной аварии становится непрофессиональное и агрессивное поведение водителя. Но нередко возникают ситуации, когда наоборот, избыточная вежливость приводит к аварии, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Эксперт предупредил об опасной вежливости за рулем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Например, автомобиль двигается по дороге, на которой не предусмотрен пешеходный переход. Тем не менее, находится человек, которому надо преодолеть дорожное полотно именно в этом месте. Он делает шаг в сторону дороги, и водитель с высокой социальной ответственностью решает остановиться, чтобы человек перешел дорогу. Однако он не учитывает того, что двигающиеся за ним автомобили не ожидают подобных действий с его стороны. В результате происходит ДТП, в котором может пострадать и пешеход", - объясняет специалист.
По мнению Васильева, такая вежливость ни что иное, как проявление неуверенности водителя.
Автоновости,Егор Васильев,
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