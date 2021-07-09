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В ГИБДД напомнили о штрафах за парковку на бордюрах

Car.ru
1 час назад
Парковка машин на бордюрах наказывается в России штрафами. Об этом напомнили в ГИБДД страны.
В ГИБДД напомнили о штрафах за парковку на бордюрах
Фото: Car.ruCar.ru
ГИБДД напоминает российским автолюбителям о вреде парковок автомобилей на бордюрах. Согласно КоАП, в регионах за это водителей наказывают штрафом в размере 1000 рублей, в Санкт-Петербурге и Москве – 3000 рублей. Они могут воспользоваться льготой при оплате в 50%. Чтобы ее получить, постановление следует оплатить на протяжении 20 дней.
При этом ПДД иногда дают разрешение на парковку на бордюрах. К примеру, подобная стоянка допускается требованиями специального знака 6.4 и там, где это нужно, к примеру, для подъезда грузовиков для погрузки и другого спецтранспорта.
Автоновости,ГИБДД,
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