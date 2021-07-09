В ГИБДД напомнили о штрафах за парковку на бордюрах

ГИБДД напоминает российским автолюбителям о вреде парковок автомобилей на бордюрах. Согласно КоАП, в регионах за это водителей наказывают штрафом в размере 1000 рублей, в Санкт-Петербурге и Москве – 3000 рублей. Они могут воспользоваться льготой при оплате в 50%. Чтобы ее получить, постановление следует оплатить на протяжении 20 дней.
При этом ПДД иногда дают разрешение на парковку на бордюрах. К примеру, подобная стоянка допускается требованиями специального знака 6.4 и там, где это нужно, к примеру, для подъезда грузовиков для погрузки и другого спецтранспорта.