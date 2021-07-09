«Китайский Google» выпустит автомобиль, похожий на робота

Китайская технологическая компания Baidu , которую сравнивают с Google , планирует к 2023 году представить «умный» электрокар собственной разработки. Модель, производством которой займется автомобильная «дочка» Jidu Auto, воплотит в себе представления китайцев о машинах будущего, которые из-за обилия высокотехнологичных систем будут похожи на роботов. Об этом сообщил глава Baidu Ли Яньхун на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2021).

Фото: © Baidu © Baidu

Генеральный директор компании заметил, что уже сейчас многие воспринимают современные автомобили как компьютеры на колесах, а в будущем машины и вовсе станут походить на роботов.

Поспособствовать этому собирается и сама Baidu, которая планирует завершить разработку собственного «умного» электрокара к 2023 году. Его выпустят под шильдиком дочерней Jidu Auto, 45 процентов акций которой принадлежат одному из крупнейших китайских автопроизводителей – Geely

Как сообщает Insideevs, первенец Jidu дебютирует в статусе концепта уже в следующем году в рамках автосалона в Пекине. Уже озвучена и предварительная стоимость будущего «электрокара-робота»: она превысит 200 тысяч юаней (2,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Ли Яньхун считает, что машины будущего, оснащенные автономными системами, смогут изменить печальную статистику ДТП, так как причина большинства из них – человеческий фактор. Он напомнил, что ежегодно в авариях во всем мире погибает около 1,35 миллиона человек.