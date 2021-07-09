Jeep анонсировал гибридный Grand Cherokee 4xe

Пока для него анонсирована только гибридная модификация 4xe с возможностью подзарядки от сети, официальных данных о силовой установки нет, так что предположим, что это вариант вездехода Wrangler 4xe, где «турбочетвёрке» 2.0 и восьмиступенчатому «автомату» ZF помогают стартер-генератор с ременным приводом от коленвала, электромотор интегрированный между коробкой передач и ДВС, плюс компактная тяговая батарея, у Рэнглера такой набор развивает 380 л.с. и 637 Н м.