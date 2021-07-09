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Jeep анонсировал гибридный Grand Cherokee 4xe

Autorating.ru
2 часа назад
Внедорожник Jeep Grand Cherokee пятого поколения на архитектуре Alfa Romeo Giorgio представился со стандартным кузовом и гибридной силовой установкой. Расстояние между осями у короткобазного Гранда — 2959 мм, у удлинённого Grand Cherokee L — 3091 мм, длина кузова — 4999 против 5204 мм соответственно, по ширине и высоте паритет — 1963 и 1816 мм.
Jeep анонсировал гибридный Grand Cherokee 4xe
Фото:  Jeep Jeep
Пока для него анонсирована только гибридная модификация 4xe с возможностью подзарядки от сети, официальных данных о силовой установки нет, так что предположим, что это вариант вездехода Wrangler 4xe, где «турбочетвёрке» 2.0 и восьмиступенчатому «автомату» ZF помогают стартер-генератор с ременным приводом от коленвала, электромотор интегрированный между коробкой передач и ДВС, плюс компактная тяговая батарея, у Рэнглера такой набор развивает 380 л.с. и 637 Н м.
Останутся в гамме Grand Cherokee и стандартные модификации с двигателями внутреннего сгорания, но о них расскажут в конце августа, когда состоится полноценная премьера внедорожника.
Автоновости,Jeep Grand Cherokee,Alfa Romeo,Jeep,
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