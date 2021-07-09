ГИБДД устроит водителям специальные экспресс-тесты

Сотрудники Госавтоинспекции в следующем году начнут проверять автолюбителей на трезвость с помощью специальных экспресс-тестов.

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Речь ведётся об экспресс-исследованиях, предваряющих обязательную «продувку», либо поездку в медицинское учреждение. Нововведение позволит «моментально индексировать автомобилистов с признаками алкогольного опьянения, а также не затрачивать время для оформления процедуры медицинского освидетельствования.

МВД давно уже планировали запуск возможности для упрощенного специального экспресс-исследования. При этом был подготовлен проект новой редакции постановления российского правительства 475. Однако нововведению помешало введение режима самоизоляции.

Если у сотрудников ГИБДД появятся сомнения в трезвости автомобилиста, они смогут предложить водителю ускоренный способ тестирования. Автолюбителям придётся дуть в специальный прибор. Однако в устройстве отсутствует мундштук. По выдыхаемому воздуху прибор выявляет, имеются ли в нём пары алкоголя.