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ГИБДД устроит водителям специальные экспресс-тесты

Car.ru
1 час назад
Сотрудники Госавтоинспекции в следующем году начнут проверять автолюбителей на трезвость с помощью специальных экспресс-тестов.
ГИБДД устроит водителям специальные экспресс-тесты
Фото: Car.ruCar.ru
Речь ведётся об экспресс-исследованиях, предваряющих обязательную «продувку», либо поездку в медицинское учреждение. Нововведение позволит «моментально индексировать автомобилистов с признаками алкогольного опьянения, а также не затрачивать время для оформления процедуры медицинского освидетельствования.
В МВД давно уже планировали запуск возможности для упрощенного специального экспресс-исследования. При этом был подготовлен проект новой редакции постановления российского правительства 475. Однако нововведению помешало введение режима самоизоляции.
Если у сотрудников ГИБДД появятся сомнения в трезвости автомобилиста, они смогут предложить водителю ускоренный способ тестирования. Автолюбителям придётся дуть в специальный прибор. Однако в устройстве отсутствует мундштук. По выдыхаемому воздуху прибор выявляет, имеются ли в нём пары алкоголя.
По заявлению главы ГИБДД, экспресс-проверка является просто средством индикации. Такие результаты нельзя считать юридическим подтверждением, что автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения. Такие экспресс-показания станут основанием для того, чтобы провести медицинское освидетельствование.
Автоновости,ГИБДД,МВД,Правительство РФ,
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