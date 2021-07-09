Daimler ускоряет планы по выпуску электромобилей

Концерн Daimler , в состав которого входит Mercedes-Benz и несколько других крупных компаний, решила ускорить свои планы по электрификации новых моделей. Уже к концу этого десятилетия все модели должны стать полностью электрическими.

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«Мы переключаемся с электрифицированных машин на электромобили», — сказал в интервью высокопоставленный руководитель, знакомый с планом.

Таким образом, каждая будущая модель будет иметь полностью электрическую версию, а производство, продажи и структура будут переведены на бизнес без дизельных и бензиновых двигателей. После 2030 года снять с продажи могут и гибридные авто.

Какой-либо конкретной даты отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания нет, поскольку они будут востребованы и после 2030 года на некоторых рынках, в зависимости от развития инфраструктуры зарядки.

Ожидается, что автопроизводитель объявит о планах по внедрению новых платформ для дополнительных электрических моделей.