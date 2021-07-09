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Daimler ускоряет планы по выпуску электромобилей

Car.ru
1 час назад
Концерн Daimler, в состав которого входит Mercedes-Benz и несколько других крупных компаний, решила ускорить свои планы по электрификации новых моделей. Уже к концу этого десятилетия все модели должны стать полностью электрическими.
Daimler ускоряет планы по выпуску электромобилей
Фото: Car.ruCar.ru
«Мы переключаемся с электрифицированных машин на электромобили», — сказал в интервью высокопоставленный руководитель, знакомый с планом.
Таким образом, каждая будущая модель будет иметь полностью электрическую версию, а производство, продажи и структура будут переведены на бизнес без дизельных и бензиновых двигателей. После 2030 года снять с продажи могут и гибридные авто.
Какой-либо конкретной даты отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания нет, поскольку они будут востребованы и после 2030 года на некоторых рынках, в зависимости от развития инфраструктуры зарядки.
Ожидается, что автопроизводитель объявит о планах по внедрению новых платформ для дополнительных электрических моделей.
Не так давно в Daimler отмечали, что к концу десятилетия на подключаемые гибриды или чисто электрические автомобили будут приходиться более 50% продаж легковых автомобилей.
Автоновости,Daimler,Mercedes-Benz,
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