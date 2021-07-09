Европа откажется от бензина

Аналитики Barclays считают, что автопроизводителям будет сложно достичь цели на 2030 год даже с помощью гибридных автомобилей, но это подтолкнет к более широкому производству электрокаров. Автомобильные компании заявили, что к концу десятилетия вся или почти вся их продукция будет на аккумуляторных батареях. К примеру, крупнейший производитель в Европе Volkswagen
планирует, что с 2030 года 70 процентов продаж будет приходиться на электрокары. В то время как Renault
собирается сделать экологичными 90 процентов машин, а Ford Motor
— производить только электромобили.