Европа откажется от бензина

Масштабный переход на чистый транспорт — часть пакета мер по достижению климатических целей, которые ЕС обнародует на следующей неделе. С их помощью блок планирует снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55 процентов относительно уровня 1990 года.

Европа надеется возглавить борьбу с глобальным потеплением, и к 2050 году стать первым в мире континентом с нулевыми выбросами. Однако, чтобы это случилось, необходимо в корне изменить все отрасли экономики. При этом труднее всего — сократить выбросы от транспорта и промышленности.